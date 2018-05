De ce ar trebui ca business-ul tau sa beneficieze de servicii de contabilitate online

Serviciile de contabilitate online reprezinta un concept care, de curand, a patruns si in Romania, si care are un potential urias de a ajuta antreprenorii sa isi conduca afacerea intr-un mod mai eficient.

In prezent, majoritatea antreprenorilor trebuie sa fie prezenti la birou pentru a analiza situatia financiara a business-ului lor. Avand toate documentele contabile depozitate in sertarele de la birou, in momentul in care acestia se afla intr-un alt loc si au nevoie sa emita, sa incaseze sau sa inregistreze o... citeste mai mult