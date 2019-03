De ce apeleaza brailenii la serviciile unui psiholog?

Alegerea de a merge la psiholog a trecut prin multe filtre ale gandirii in ultimii ani. Daca in urma cu 20 ani lumea dezinformata fiind, privea psihologul ca pe un “doctor de nebuni” in zilele noastre din ce in ce mai multa lume apeleaza la serviciile acestui specialist. Din acest lucru intelegem ca oamenii incep sa devina constienti ca unele probleme trebuiesc depasite cu ajutor specializat nu doar lasate ascunse undeva in inconstient.

Intr-un interviu dat in exclusivitate pentru InfoBraila, psiholog Tudoran Liliana spune ca 95% dintre...

