Handbalista Cristina Neagu a povestit la Telekom Sport cum areuşit Ţiriac să îi salveze cariera într-un moment extrem de dificil pentru ea, petrecut în urmă cu opt ani. ”Nu mai jucasem handbal de 20 de luni. A fost foarte greu atunci, din mai multe puncte de vedere, pentru că eu m-am oprit practic în mijlocul sezonului. 2010 a fost un an încărcat, foarte încărcat, la finalul căruia am jucat cu echipa naţională la CM din Danemarca, unde am şi obţinut medalia de bronz. Eu deja aveam dureri la umăr de vreun an de zile. Am tras foarte mult şi la echipa naţională, iar în 2011, Anja (n.r. Anja Andersen) a venit la Oltchim şi ştia... citeste mai mult

