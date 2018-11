Sub un cer înceţoşat şi la aproape zero grade, Catedrala Mânturii Neamului a fost sfinţită, duminică, de înalţii clerici BOR şi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în prezenţa a zeci de mii de oameni. Nu a contat că aceasta nu are aviz ISU şi nici că lucrările finale vor fi gata abia peste trei ani, după cum a declarat chiar Patriarhul Daniel. Politologii afirmă că toată graba nu reprezintă decât o strategie politică pentru BOR ca să-şi reitereze influenţa în societatea românească.

