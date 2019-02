Adevărul: Cât aţi fost premier, de ce nu aţi schimbat-o şi pe Carmen Dan din funcţia de prefect de Teleorman? Dacian Cioloş: Nu am schimbat-o pe pe Carmen Dan aşa cum nu am shimbat nici alţi perfecţi. Nu a fost o chestiune specifică cu doamna Carmen Dan. Noi am luat pe rând atunci, cu evaluare, şi prefecţi şi subprefecţi, şi pe măsură ce constatam că apar probleme în modul în care erau administrate judeţele, luam deciziile respective de schimbare. Nu am vizat atunci abordări strict politice. Şi nici nu ştiam atunci care sunt intenţiile doamnei... citeste mai mult

