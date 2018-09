Antrenorul de tenis Andrei Pavel a explicat, marţi, că întreruperea colaborării cu Simona Halep nu a avut ca motiv o ceartă, ci pur şi simplu angajamentul de un an s-a încheiat, transmite Agerpres.ro "Nu voiam să scrie, nu voiam să dăm declaraţii... A fost un angajament pe un an. Eu am fost antrenorul secund, deci o ajutam când Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill) nu putea. Şi asta s-a terminat frumos. Pentru că, să spun aşa, nu a mai fost nevoie de cel de-al doilea antrenor. Apoi s-a întâmplat să lucrez cu Marius după... citeste mai mult