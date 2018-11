Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit Ziare.com. "In perioada 2003 - sfarsitul...

Antena 3, 12 Aprilie 2016