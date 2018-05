O problema care apare des intr-un cuplu este diferenta de dorinta sexuala dintre cei doi parteneri.

Daca el simte nevoia sa faca dragoste de cinci ori pe saptamana si ea doar de doua ori, partenerii vor dori sa afle care dintre ei are cereri normale si care nu. In astfel de momente, nu ar trebui sa va invinuiti ca unul dintre voi nu iubeste sau nu se daruieste suficient in relatie, pentru ca libidoul nu are legatura neaparat cu sentimentele, potrivit DivaHair.

Un studiu realizat de Institutul Kinsey a aratat

