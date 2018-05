Adversara Simonei Halep din următorul tur de la Roland Garros, Andrea Petkovic (107 WTA), a lăudat-o pe româncă şi recunoaşte că va fi o diferenţă mare faţă de partida din 2014.

Adversara Simonei a avut parte de o partidă dificilă doar în al doilea set al meciului cu Bethanie Mattek-Sands. Numărul 107 mondial a trecut în două seturi de numărul 202 mondial, scor 6-0, 7-6, după 1 oră şi 21 de minute de joc: "Am mai întâlnit-o pe Simona, în semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o formă bună, dar ea joacă fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu... citeste mai mult