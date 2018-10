Canada a devenit, astăzi, a doua ţară din lume şi cea mai mare care legalizează cannabisul în scop recreativ, potrivit The Guardian.

Un oficial din Guvernul canadian a explicat faptul că este permisă posesia a până la 30 de grame de marijuana, un anunţ în acest sens urmând să fie făcut miercuri.

Miercuri, la miezul nopţii (ora locală), magazinele din zonele estice ale Canadei au fost primele care au pus în vânzare cannabis în scop recreativ.

Cel puţin 111 magazine din Canada - care are o populaţie de 37 de milioane de oameni - şi-au anunţat intenţia de a vinde cannabis. Canadienii vor putea comanda şi online.

Produsele alimentare şi băuturile, precum negresele, mierea şi... citeste mai mult

acum 52 min. in Life, Vizualizari: 23 , Sursa: Azi in