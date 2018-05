De astazi, Daniel Filip este noul director de marketing pentru marcile Dacia si Renault in Romania Incepand cu 1 mai 2018, Daniel Filip va asigura conducerea activitatilor de marketing ale marcilor Dacia si Renault in Romania.

El a preluat responsabilitatile detinute anterior de Ionut Gheorghe, care va ocupa functia de director comercial Dacia, in cadrul Directiei de Strategie de Marketing si Vanzari a Groupe Renault de la Paris. Daniel Filip lucreaza in cadrul Groupe Renault Romania din anul 2004, acumuland o vasta experienta intr-o gama larga de domenii asociate activitatii comerciale, de la sef de produs pana la managementul retelei... citeste mai mult

