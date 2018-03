Actrița Rodica Popescu Bitănescu a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea”, despre tinerețe și adolescență.

„Tata a fost foarte bogat când era mic. O viață întreaga eu m-am sacrificat. În viitor, pentru ce o să ne mai sacrificăm? Am știut să tac, să stau cu capul în jos când nu aveam voie să spun cine e tata. Am murit de foame am murit de frig, am murit de frică. Acum am ce să mănânc, dar frica mi-a rămas. La facultate dacă nu aveai origine sănătoasă, nu intrai. Eu am citit „Crimă și pedeapsă” când nu trebuia. Eu mă gândesc la copiii ăștia care se uită la niște filme oribile”, a povestit Rodica Popescu Bitănescu.

