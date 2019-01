Ozana Barabancea a anunțat, la Antena 3, că se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală. Marea artistă se va opera din nou.

”Mai fac încă o intervenție chirurgicală. Lumea spune că ar fi o operație estetică, nu e chiar așa. Am mare nevoie de această operație, am slăbit foarte mult și am mari dureri de spate. O să am o intervenție la zona sânilor. Să fie cu sănătate, asta e important”, a declarat Ozana Barabancea.

