Nicoleta Nucă a mărturisit că nu a iubit niciodată cu adevărat. Însă acum, artista este fericită alături de cineva, iar sentimentele ei prind contur.

”Pentru mine iubirea nu se manifestă prin țipat în gura mare. Nu îmi stă în fire. Adevărul este că până în momentul de față ceea ce am simțit nu a fost iubire. Dar cred că m-am descoperit foarte mult ca femeie din fiecare relație pe care am avut-o, până acum. Acum iubesc, sunt îndrăgoistită. De aceea am spus că de acum înainte o să văd ce se întâmplă”, a spus Nicoleta Nucă, la Antena 3.

Sursa: Antena 3