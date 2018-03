Maia Morgenstern a vorbit în emisiunea ”De-a viața ascunselea” despre lucrurile pe care a refuzat să le facă în filme, de-a lungul timpului.

”Am fost nevoită odată să rup gâtul unei găini. Nu am putut să o fac. Era sentimentul neputinței, îmi părea rău. Mi-e foarte bine și înțeleg perfect. Doresc să răspund cerinților și indicațiilor pe care le cere un regizor. El are viziunea lui, universul lui, viața pe care o creează el și vreau să mă implic cu toată iubirea. Dar asta nu mă impiedică să am propriile mele vibrații. Era un sentiment copleșitor. Și a mai fost un moment. Maestrul Pintilie mi-a... citeste mai mult