Criticul de film Irina Margareta Nistor a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea”, despre ce perioade din viața ei „ar tăia la montaj”.

„Aș vrea să fie tăiat cam tot liceul. Aș lăsa doar Crăciunul și ziua mea. Am funcționat greu pe generația mea. La facultate aș lăsa doar așa câteva cursuri. În liceu, eu am trăit un an de zile într-o clasă de fete, nu există coșmar mai mare”, a spus Irina Margareta Nistor.

Criticul a mai vorbit și despre filme și actori. „Cred că vrem să vedem niște filme normale. Toată lumea ar vrea să facă un film după viața lui. Eu nu aș vrea, dar dacă ar fi, aș vrea să fie un film romantic. Mi-ar plăcea să fie și cu multă ironie,... citeste mai mult

