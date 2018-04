Florin Ristei a dezvăluit în emisiunea ”De-a viața ascunselea” că este îndrăgostit de o brunetă. Îndrăgitul cântăreț a afirmat că s-a mutat împreuna cu iubita lui de ceva vreme.

”Este brunetă. Am un coleg de apartament, care e iubita. Nu prea am fotografii cu ea pentru că e o parte a vieții pe care o țin pentru mine, așa îmi place (...) când se ivește oportunitatea, nu o ratez și n-am ratat-o de un an. Am făcut 30 de ani anul trecut și am făcut multe schimbări atât pe plan personal dar și profesional. La 30 de ani am început să am și emisiunea, la 30 de ani am început să am și o iubită”, a declarat Florin Ristei.

