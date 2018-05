Doctorul Constantin Stan a dezvălui duminică, la Antena 3, că în momentu în care a calculat unghiurile feței Andreei Berecleanu, soția sa, a rezultat 1, ceea ce însemnă perfecțiune, potrivit formulei frumuseții.

”Există o formulă a unui profesor care a stabilit caracteristicile frumuseții și a adus-o la indice 1. Acesta este formula frumuseții. Când am calculat la fața Andreei aceste unghiuri, era 1. Am făcut acest lucru înainte de a fi împreună, cu ajutorul unei fotografii de-ale ei, pe care o am și acum”, a spus doctorul Stan.

citeste mai mult