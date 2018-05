Bioterapeutul Alexandra Moșneaga a povestit detalii incredibile din viața ei. Bioterapeutul a relatat ce a împins-o să renunțe la medicină.

”În momentul în care am făcut disecția, am leșinat. Îmi luasem tălpășița de la Școala de Medicină. Învățam să fiu moașă, eram în grup cu mai mulți băieți decât fete. Era decembrie, înainte de Crăciun și ne-a dus la lecția de anatomie, ne-am dus să vizităm morga. Îmi era și foame, eram și mică. Morga mirosea a formol. Eu cu frica de mortăciuni, a venit un întuneric și am căzut. M-am trezit repede, dar colegii mei erau toți cu fețele îndreptate către mine. Atunci am realizat ce s-a întâmplat și mi-am... citeste mai mult