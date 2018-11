Actrița romă Alina Șerban, absolventă a facultații de Teatru în România, bursieră la New York și cu master la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra, a povesit la „De-a Viața Ascunselea” mai multe lucruri despre experiențele sale.

La cei 31 de ani ai săi, a scris și regiziat prima piesă de teatru despre sclavia romilor în țările române.

„Mi-a luat mult să spun cine sunt. Știu că față de alți romi, am privilegiul unei pieli mai deschise. Viața m-a dus în diferite experiențe, locuri, și am văzut ce înseamnă să fiu mai albă decât alții, cum e să fiu ortodoxă versus musulmani, cum e să fiu... citeste mai mult