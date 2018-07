Evgeny Freidman, cunoscut și sub numele de “Taxi King” din New York, a fost acționat în judecată de Ferrari Financial Services pentru că nu și-a plătit ratele pentru mașinile Ferrari pe care le deține.

Omul de afaceri cu origini rusești, a devenit cunoscut pentru că deține cea mai mare flotă de taxiuri din New York (800 de mașini). Acum, acesta ar fi nevoit să vândă din taxiurile pe care le deține pentru a putea plăti mașinile achiziționate de la compania italiană.

Cele două mașini sunt un model Ferrari 458 Speciale care costă 384,000 de dolari, şi Ferrari FF de 362.000 de dolari pentru care nu a... citeste mai mult

