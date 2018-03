De 8 Martie, clopotelele burselor suna pentru egalitatea de gen De Ziua Internationala a Femeii, peste 50 de burse de valori din intreaga lume se alatura IFC, UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN Women, World Federation of Exchanges si Women in ETFs pentru cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta egalitatii de gen in afaceri si pentru dezvoltarea durabila.

Scopul initiativei este sa sune clopoteii in intreaga lume pentru a atrage atentia asupra rolului esential pe care mediul de afaceri si pietele il pot avea si trebuie sa il aiba pentru a elimina inegalitatea de gen. Implicarea femeilor in economie este un... citeste mai mult