O femeie povestește pentru The Guardian: „Fostul meu soț nu a fost niciodată fidel. Întodeuauna l-am iertat dar până la urmă m-a părăsit pentru amantă, acum 13 ani când eram gravidă cu al treilea copil. De atunci, nu am mai fost cu niciun bărbat chiar dacă mi-am dorit să am un iubit. La început, fiind o mamă singură cu trei copii mici, nici nu am avut timp să cunosc persoane noi. Acum, până și gândul de a flirta îmi provoacă un atac de panică. Sunt o mamă bună, dar cam atât. Lucrez într-un loc care nu prea îmi place și mă întreb cum am ajuns de la 33 de ani, cu o căsnicie relativ fericită la 46, aproape de menopauză. Simt că-mi... citeste mai mult

