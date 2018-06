Chiar dacă Microsoft a lansat Xbox One X de mai puţin de jumătate de an, aceasta este, totuşi, o consolă de generaţie mijlocie, adică nu prezintă un salt spre o altă gamă, în adevăratul sens al cuvântului. Primele verisuni de PlayStation 4 şi Xbox One...

Adevarul, 11 Aprilie 2018