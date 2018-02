Astăzi, 7 februarie 2018, de la ora 18.00, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania (în clădirea Rectoratului) va fi vernisată expoziţia „Day for Night”, semnată Ema Voinescu şi O Florina.

„Expoziţia «Day for Night» poate fi înţeleasă ca un macaz al unei meditaţii retrospective.

O Florina aduce elemente autobiografice sub formă de desen şi pictură. O fascinează întunericul, simulat sau nu. Artista jonglează cu personajele, cu locul lor în spaţiu, cu invadarea spaţiului personal. Cu inversiunea timpului şi a culorilor.

Seria «Day for Night», care... citeste mai mult