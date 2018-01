După Dennis Man și Adrian Petre și până la „explozia” lui Stahl, UTA ar putea scoate din mânecă „cartea” David Popa. Spre deosebire de fotbaliștii menționați, atacantul de 20 ani a avut deja șansa să ia pulsul fotbalului profesionist. A făcut-o timp de trei ani și jumătate la Birmingham City, unde a evoluat doar pentru echipele de juniori și cea de Under 23, plus o scurtă aventură la Kettering Town, din liga de amatori.

Popa a jucat la juniorii lui Atletico alături de Adrian Petre și seamănă foarte mult, ca profil, cu golgheterul post-revoluționar al „Bătrânei Doamne”. Popa are 1,90 de metri înălțime, este tehnic pentru un jucător cu statura sa, are și o viteză bună și un simț al... citeste mai mult