David Beckham, emotionat pana la lacrimi de cadoul facut de fiul sau la implinirea a 43 de ani/ VIDEO David Beckham si-a sarbatorit miercurea aceasta ziua de nastere si si-a invitat familia sa ii fie alaturi intr-un restaurant londonez. Din pacate cel mai mare fiu, Brooklyn, care locuieste in New York, lipsea. Acesta a complotat cu mama sa pentru a-i face o surpriza lui David si a reusit sa il emotioneze pana la lacrimi. Victoria a postat un clip video pe contul sau oficial de Instagram cu momentul deosebit, devenind in scurt timp viral.... citeste mai mult

