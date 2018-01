Daune de 115.628 de lei plãtite prin politele de asigurare a locuintei

Judetul Vaslui mai are active 14.523 polite de asigurare obligatorie a locuintei. Numai în cursul anului trecut, portofoliul asigurãrilor s-a diminuat cu aproape 2.000 de polite. Pentru daunele provocate de fenomenele meteo extreme, firmele de asigurare au plãtit, în 2017, daune în valoare de 115.628 lei.

