CFR Marfă a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructură, de peste 100 de milioane de euro, iar dacă CFR Infrastructură ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la această companie am avea sute de kilometri de pe care restricţiile ar fi ridicate, susţine ministrul Transporturilor, Lucian Şova.

"Mă preocupă foarte serios faptul că CFR Marfă a acumulat o datorie prea mare, mult prea mare, netolerat de mare la CFR Infrastructură.CFR Infrastructură, dacă şi-ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la CFR Marfă, am avea sute de kilometri pe care restricţiile ar fi... citeste mai mult