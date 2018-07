Datoria totala a Romaniei a crescut cu 2,563 miliarde de euro! Potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, datoria externa totala a tarii noastre a crescut, in perioada ianuarie - mai 2018, cu 2,563 miliarde de euro.

Datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde de euro, la 31 mai 2018 (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria externa pe termen scurt era, la 31 mai 2018, de 28,497 miliarde de euro (29,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 14,6%... citeste mai mult