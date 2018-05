Datoria externa totala a Romaniei: 95 de miliarde de euro, and still counting Cea mai mare datorie externa a Romaniei inainte de 1989 s-a inregistrat in anul 1981 – si anume aproape 11 miliarde de dolari (dolarul fiind, la vremea aceea, valuta-reper).

Cu un pret pe care romanii l-au simtit cu varf si indesat pe propria lor piele, in 1989 Romania rambursase integral datoria externa, avea in vistierie cca 2 miliarde de dolari si creante de cca 8 miliarde de dolari. Printre tarile care datorau bani... citeste mai mult