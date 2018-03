Datele a 150 de milioane de utilizatori MyFitnessPal, furate de hackeri

Datele persoanele a 150 de milioane de utilizatori ai aplicației MyFitnessPal, creată de brandul Under Armour, au fost compromise de hackeri în unul dintre cele mai mari furturi de date din istorie, scrie The Guardian.

Bradul american Under Armour a afirmat că numele utilizatorilor, adresele de email și parolele se află printre datele furate. Cu toate acestea, datele referitoare la plata cu cardul nu au fost afectate. Utilizatorii sunt sfătuiți să își schimbe imediat parolele.

Compania a afirmat, joi, că mai multe conturi au fost compromise în februarie.

Aplicația permite utilizatorilor să-și monitorizeze caloriile și să măsoare exercițiile pe... citeste mai mult

