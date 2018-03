Date personale: Facebook anunta noi masuri de protectie!

Pe fondul scandalului Cambridge Analytica, Facebook a anunţat că va adopta măsuri suplimentare pentru a spori gradul de protecţie a datelor personale ale utilizatorilor săi.



''În plus faţă de ceea ce a anuntat săptămâna trecută Mark Zuckerberg, co-fondatorul Facebook, in perioada urmatoare vor fi adoptate măsuri suplimentare, pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Am ajuns la concluzia ca parametrii noştri de confidenţialitate trebuie sa fie uşor de înţeles, de găsit şi de utilizat'', a precizat Facebook pe blog.

Detaliind, reţeaua de... citeste mai mult

acum 59 min. in IT&C, Vizualizari: 28 , Sursa: Jurnalul National in