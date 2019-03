Răzvan Marin (22 de ani) a vorbit pentru prima dată, pe larg, despre transferul de la Standard Liege la Ajax Amsterdam. Mijlocaşul nu a spus clar că mutarea se va concretiza în vară, dar afirmaţiile sale lasă de înţeles că totul este ca şi parafat.

”Cred că este o sumă corectă pentru mine. Am avut doi am constanţi la Standard. Momentan mă concentrez doar acolo. Avem vineri primul meci în play-off. Aştept să ajung în Belgia şi vom vedea mai multe. Nu ar fi o presiune să îl înlocuiesc pe De Jong. Am jucat împotriva lui, este un jucător foarte bun. O să încerc să îmi fac treaba cât mai bine”, a spus Răzvan Marin după partida România – Insulele Feroe.

Mijlocaşul român... citeste mai mult