NEMULTUMIRI… Peste 100 de cadre didactice protesteza, in aceste momente, in fata ISJ Vslui! Dascalii isi manifesta, astfel, nemultumirea fata de modul nedrept in care se doreste aplicarea legii salarizarii unice, pentru personalul platit din fonduri...

Vremea Noua, 13 Noiembrie 2017