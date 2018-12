Personalul medical al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a decis să le facă un dar celor aflați în suferin­ță. Astfel că ieri, 7 decembrie 2018, aproape o sută de salariați au donat sânge, pentru a le da o șansă în plus bolnavilor care au nevoie urgentă de transfuzie. Printre donatori s-au aflat și managerul interimar dr. Vasile-Ioan Pop, directorul medical dr. Andrei Prie și directorul de îngrijiri medicale as. Mirela Șandor. Acțiunea s-a desfășurat în incinta spitalului, sub coordonarea reprezentanților Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș. Ne-a informat Ioana Cristina Miia, referent de presă.

