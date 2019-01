Simona a luptat eroic şi a avut în setul al treilea şansa de a se desprinde, dar nu a reuşit. Fostul ei antrenor, Darren Cahill, a vorbit despre meciul Simonei şi a identificat cauya pentru care ea nu areuşit să câştige. "A început slab, dar a jucat excelent in setul 2, iar in decisiv acel game de la 3-2, cel mai lung, a fost crucial. Din păcate, l-a pierdut si asta a dus la pierderea meciului. La 3-2, Simona a avut 3 mingi de break. Trebuia să-şi foloseasca backhandul in lung de linie, pe mingea a doua a Serenei. A avut sansa asta de cateva ori, dar nu a reusit sa profite de ea. Pentru ca Williams a avut foarte mult... citeste mai mult

