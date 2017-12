Darren Cahill: Simona Halep este capabila sa castige orice Grand Slam

Antrenorul Darren Cahill crede ca Simona Halep poate castiga oricare turneu de Grand Slam, indiferent de suprafata pe care se disputa. El spune ca eleva sa este sanatoasa si pregatita suta la suta pentru noul sezon, transmite news.ro.

"Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme de sanatate, acum este suta la suta pregatita si sanatoasa. Sa-i tinem pumnii sa ramana asa!", a...