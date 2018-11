Ce va face Cahill de acum încolo? Australianul are mai multe variante.

În primul rând, va rămâne comentatorul postului ESPN. Apoi, se va dedica afacerii pe care o are cu fostul antrenor Brad Gilbert. Prin proiectul „Pro Tennis Coach“, cei doi oferă servicii de consultanţă şi analize jucătorilor contra sumei de 99,50 de dolari pe an.

În fine, s-a speculat că Darren Cahill l-ar putea pregăti pe Nick Kyrgios (36 ATP). Aşa că e lesne de înţeles de ce fostul antrenor al lui Halep va rămâne implicat în lumea

