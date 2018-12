ESPN anunţă că Darren Cahill a intrat în consiliul de conducere al clubului Port Adelaide, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal australian de la Antipozi.

"Am fost aproape de David Koch de ceva timp si acum pare momentul potrivit sa accept aceasta provocare la clubul pe care-l iubesc. Am crescut iubind acest club si, chiar daca am fost departe mai mlti ani si in cealalta parte a lumii, intotdeauna am urmarit evolutia clubului cu un mare interes", a spus Darren Cahill, conform ziare.com

Darren este un mare fan al fotbalului australian si are o legătură importantă cu acest sport. Tatal lui Darren Cahill, John, a fost un fotbalist important in istoria... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in