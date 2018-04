"Am încercat să-l ajut pe Novak şi am avut cele mai bune intenţii. Dar de prea multe ori nu am fost de acord în privinţa unor chestiuni", a explicat Andre Agassi, şi el fost lider mondial. Prieten bun cu Agassi, Darren Cahill a reacţionat...

Adevarul, 1 Aprilie 2018