Cahill a fost unul dintre cei cinci tehnicieni nominalizaţi de WTA în această anchetă. În 2018, australianul a ajutat-o pe Halep să câştige primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, românca jucând şi finala la Australian Open. Halep, care încheie pe primul loc în ierarhia mondială pentru al doilea an la rând, a mai câştigat în acest an titlurile la Shenzhen şi Montreal, disputând finale şi la Roma şi Cincinnati.

Premiul i-a revenit germanului Sascha Bajin, care o pregăteşte pe japoneza Naomi Osaka. Nipona a câştigat în 2018, cu Bajin în staff, primul său titlu de Mare Şlem din carieră, la US Open, după o finală cu Serena Williams. Osaka (21 ani),... citeste mai mult

