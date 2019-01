Darren Cahill: „Acolo a pierdut Simona Halep meciul cu Serena”

Australianul Darren Cahill, cel care a pregătit-o pe Simona Halep până la finalul anului trecut, consideră că românca a gresit in setul decisiv la cele trei sanse de break, pentru ca n-a folosit "backhandul in lung de linie".

„Acolo a pierdut Simona Halep meciul cu Serena”, a precizat australianul.

„A inceput slab, a jucat excelent in setul 2, iar in decisiv acel game de la 3-2, cel mai lung, a fost crucial. Din pacate, l-a pierdut şi asta a dus la pierderea meciului.La 3-2, Simona a avut 3 mingi de break. Trebuia să-şi folosească backhandul în lung

