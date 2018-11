Antrenorul australian Darren Cahill a anuţat, printr-un mesaj postat de contul de instagram, că nu va mai continua în 2019 parteneriatul cu Simona Halep din motive familiale.

„Aş vrea să anunţ că eu şi Simona nu vom continua parteneriatul în 2019 numai din motive familiale.

După mult timp de gândire şi discuţii şi după mulţi ani în care mai mult de 30 de săptămâni pe an am fost departe de familie, am decis să iau o pază de 12 luni de antrenorat. Voi sta acasă pentru a fi alături de copiii noştri, care intră în etape importante ale vieţii, iar pregătirea... citeste mai mult

