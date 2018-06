Darren Cahill a postat imagini superbe de la Roland Garros. Ce a declarat antrenorul Simonei Halep

Darren Cahill s-a bucurat enorm pentru victoria obținută de Simona Halep în finala de la Roland Garros. Legătura dintre cei doi s-a văzut mai ales la finalul meciului, când Simona Halep a urcat în tribune pentru a-și îmbrățișa echipa și familia.

Antrenorul a postat câteva imagini cu Simona Halep și primul ei trofeu de Grand Slam, alături de un mesaj emoționant. „Drumurile dificile duc, adeseori, spre destinații frumoase. Acesta este de departe cel mai bun. Mulțumesc, Simona Halep”, a scris Darren Cahill pe Twitter.

