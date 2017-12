Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, în primavara acestui an.

Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami.

"Câteodată e mai bine să îi oferi puțină terapie șoc. Apoi ea sa decida daca e mai bine sa ma implic sau nu. Eu vreau doar ce-i mai bine pentru ea. A fost mai bine ca a trebuit sa o las pe ea sa vada daca are nevoie de sfaturile si de parerile mele. Romanii, in general, se precipiteaza, iau partea... citeste mai mult