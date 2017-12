Joi, 28 Decembrie, 19:58

Simona Halep a devenit în anul 2017 liderul mondial în clasamentul WTA sub comanda lui Darren Cahill. Antrenorul australian a dezvăluit cum a reușit s-o ducă pe Simona în fruntea tenisului mondial.

"Era deja o jucătoare excelentă înainte să lucrăm împreună. Am fost norocos să lucrez cu mai mulţi campioni. Agassi avea deja 32 de ani când am început să colaborăm şi era deja o legendă a jocului. Am învăţat şi eu multe de la el în ce priveşte gestionarea sportivilor de elită. Simona era deja în elită! O...