Darius Vâlcov a făcut dezvăluiri luni seară la ”Sinteza Zilei”. Acesta a vorbit despre programul de guvernare și totodată a declarat că economia României a crescut cu 24 % de când coliția PSD-ALDE a preluat conducerea Guvernului.

”Am fost partener în realizarea programului de guvernare, alături de Liviu Dragnea. În construirea lui au fost foarte multe discuții, am încercat să vedem care e viziunea politică. Noi vrem să urmăm modelul irlandez. Iralnda este țara din Uniunea Europeană care are cea mai mică povară fiscală. Economia României a crescut cu 24%. Am depășit Grecia, iar în anii ce urmează vom depăși alte țări importante.”, a declarat Vâlcov.

citeste mai mult