Jucătorul lui Gaz Metan Mediaş, Darius Olaru, s-a înscris pe lista marcatorilor în amicalul România U21 - Belgia U21, încheiat 3-3. Puştiul medieşenilor a înscris în minutul 90 şi a dus scorul la 2-3 pentru oaspeţi. Egalul a venit prin reuşita lui Andrei Ciobanu, în ultimele secunde ale meciului.

"Mă bucur că am reuşit să marchez, până la urmă a ieşit bine. Mă bucur că am ajutat echipa în această seară şi sper ca pe viitor să aibă nevoie de mine. Aici este cel mai bun grup în care am fost. Mă bucur că fac parte din el.

