Sambata, 17 Martie, 09:50

Daria Kasatkina (20 de ani, 19 WTA) s-a calificat în finala Indian Wells după victoria obținută contra lui Venus Williams, scor 4-6, 6-4, 7-5, și a destăinuit primele cuvinte scoase după meci.

"Habar nu am cum s-a întâmplat. Nu realizezi când ești pe teren, mai ales când ajungi în decisiv și scorul este 5-5. Faci totul din instict. Asta e tot ce te ține în meci.

Un meci ca ăsta te lasă perplexă. Imediat după final m-am întâlnit cu antrenorul și cu fratele meu. N-am fost capabilă să scot vreun cuvânt. Am mormăit ceva de genul: "Aaaah, ok, a fost destul de drăguț deznodământul", a declarat Kasatkina... citeste mai mult